Ëm déi 210 Milliounen Euro wëll sech d'Stater Gemeng dës Wunnengen an Zëmmer, déi dono an d'Locatioun solle goen, kaschte loossen.

Locatiounswunnenge fir d'VDL / Reportage Michèle Sinner

D'Stad Lëtzebuerg hëlt Gespréicher op, fir 5 Wunnengsprojeten ze kafen. Dat no hirem Appel à Projets vun Ufank Oktober. Déi fënnef Projete sinn uechter d'Stad verdeelt, wéi d'Lydie Polfer erkläert. "Dommeldeng, Cents, Eech, Bouneweech."

Alles an allem geet et ëm 244 Wunnengen an zéng Wunngemeinschafte mat am ganzen 100 Zëmmer, déi alleguerte fir d'Locatioun geduecht sinn. Dofir leet d'Stad Lëtzebuerg e Batz Suen op den Dësch. "Dat ganzt, dat wier fir iwwer 200 Milliounen Euro, also 210 Milliounen Euro am Fong."

Ma als éischt mussen elo mol nach d'Kontrakter am Detail verhandelt ginn, seet déi Stater Buergermeeschtesch. Uganks d'nächst Joer wäerte mer da kënne soen: "Jo, déi do Konventioun, déi maache mer mat deenen."

15 Propose waren am Ganzen erakomm. Ma zéng dovu konnten net zréckbehale ginn, well se d'Konditiounen net erfëllt hunn, ënnert anerem, wat de Präis ugeet. "Déi Zéng, déi mer net geholl hunn, dat sinn der, déi do eben an deenen Haaptkonditioune wäit dovun ewech leien."

D'Gemeng hat Maximalpräisser festgeluecht. Nämlech 4.000 Euro fir den Terrain an e Konstruktiounspräis vu 5.800 Euro pro Quadratmeter surface utile.

"Mir hunn d'Projeten och esou geholl, datt mir vum ganze Projet Proprietär ginn." D'Gemeng wollt net a Co-Proprietéite goen, fir d'Gestioun esou einfach wéi méiglech ze halen.

Ma wann dës Projete realiséiert ginn, géif de Wunnengspark vun der Stad vun aktuell 879 Wunnunitéite kuerzfristeg ëm iwwert ee Véierel wuessen. Mir hunn nieft der Logementskris elo eng Baukris, ënnersträicht d'Lydie Polfer: "An dofir ass et extrem wichteg, eben elo déi Perspektiven ze ginn, datt hei Villes op de Marché kënnt."

Och de Staat keeft jo 114 Wunnenge vu private Promoteure. Dat fir 69 Milliounen Euro. Déi sinn iwwer Land verdeelt, also och an Uertschaften, wou den Terrain manner deier ass, wéi an der Stad.