De Grand-Duché läit aktuell matten an engem Déifdrockgebitt, datt vun der Ostséi bis un d'Adria geet.

Dës bréngen dann och kal Loft vun Skandinavien aus matsech, esou datt et an den nächsten Deeg wanterlech frësch wäert bleiwen. Den aktuelle Wiederradaren no wäert een e Freideg nees mat méi Schnéi musse rechnen.

En Dënschdeg soll et weider frësch, awer och dréche bleiwen. Wärend ee moies nach vill Wolleken huet, kënnt d'Sonn sech am Laf vum Nomëtteg weisen. D'Temperature leien tëscht -1 a 4 Grad, dat mat Loft, déi aus dem Norden an d'Land kënnt. Däitlech méi kal wäert et an der Nuecht ginn, dat bei tëscht -7 a -2 Grad, esou datt et gëllt, fir op de Stroossen opzepassen.

E Mëttwoch de Moie kann et vereenzelt zu klenge Schnéischauere kommen, déi awer am Laf vum Dag a Reen kënnen iwwergoen. Och wann et ëmmer nees zu längere Phasen, wou näischt vum Himmel fält, wäert kommen, kritt d'Sonn sech just vereenzelt duerchgesat. Et bleift kal bei 0 bis 3 Grad.

Ganz änlech dann en Donneschdeg, mat ville Wolleken an owes e bësse Schnéi, dat bei maximal engem Grad. Déi Temperature bleiwen dann och e Freideg esou, woubäi hei aus aktueller Siicht mat méi Schnéi ze rechnen ass.