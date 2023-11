Op Halloween koum et géint 15.50 Auer zu Éileng an der Rue des Trois Cantons, also der N13, zu engem Accident.

Heibäi krut en Auto, e groe Volvo wéi d'Police präziséiert, e Foussgänger op engem Zebrasträifen ze paken. Dobäi gouf de Foussgänger blesséiert a koum an d'Spidol. Fir genau rekonstruéieren ze kënnen, wat geschitt ass, sicht d'Police elo no Zeien. Leit, déi eppes gesinn hunn, solle sech bei der Police "Porte du Sud" um 244 57 1000 oder per E-Mail op police.portedusud@police.etat.lu mellen.