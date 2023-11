D'Ekippe vum 112 goufen e Mëttwoch nieft zwee Accidenter dräi Mol wéinst Feier an den Asaz geruff.

Kuerz no 19 Auer war eng Persoun zu Jonglënster an der Lëtzebuerger Strooss ugestouss a blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Jonglënster.

E weidere Blesséierte gouf et zu Beetebuerg. Och hei gouf eng Persoun an der Lëtzebuerger Strooss ugestouss. De Samu vun Esch-Uelzecht an d'Rettungsekippe vu Beetebuerg waren um Asaz.

Donieft hat et an enger Kichen an der Munnereferstrooss zu Fréiseng gebrannt. D'Pompjeeë vu Fréiseng, Uespelt, Munneref a Beetebuerg waren op der Plaz.

D'Pompjeeën aus der Stad waren iwwerdeem kuerz no 18.30 Auer wéinst engem Feier an engem Kamäin geruff ginn.

D'Rettungsdéngschter vun Esch-Uelzecht an d'Pompjeeë vu Péiteng goufen dann nach op en Asaz an der Avenue de la Gare zu Péiteng geruff, nodeems hei e Feier an engem Appartement ausgebrach war.