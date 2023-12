E Gefier war an de Grouf, eent op d'Kopp gaangen respektiv hat en drëtte Won e Bam ze pake kritt. An eng Fra gouf ugestouss.

Kuerz viru 17 Auer e Freideg ass en Auto tëscht Grenzen a Welsdref am Gruef gelant an op der Diddenuewener Strooss zu Hesper gouf ronn 20 Minutte méi spéit eng Persoun ugestouss.

An der Nuecht ass géint 0.45 Auer tëscht Sëll a Schweebech en Auto an e Bam gerannt an zu Rouspert ass an der Rue Irmine kuerz no 3.30 Auer en Auto op d'Kopp geroden.

Et gouf wéi gesot all Kéiers eng Persoun blesséiert.