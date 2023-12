Hie gouf fir d’lescht e Sonndeg am fréien Owend zu Bous gesinn. En ass an ongeféier 1m65 grouss, korpulent an hat eng blo Jeans an e grénge Pullover un.

All Indice ass fir d’Police-Kommissariat vu Réimech-Munneref (+352 244 77 1000 oder Police.REMICHMONDORF@police.etat.lu), respektiv fir den 113.