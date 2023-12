Am spéiden Nomëtteg gouf et Abréch an Eefamilljenhaiser an der Rue de Luxembourg an an der Rue de la Forêt zu Conter.

Wéi et schéint, hunn a béide Fäll d'Abriecher sech Zougang zum Haus verschaf, andeems se eng Fënster ageschloen hunn. Si hunn eng Partie Raim duerchsicht a sech du mat de geklaute Saachen dovu gemaach. A béide Fäll war d'Spuresécherung op der Plaz.