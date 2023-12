Den 1. Saz aus dem Kapitel Aussepolitik am Koalitiounsaccord weist, a wéi engem schwierege Kontext de Xavier Bettel d'Amt vum Ausseminister iwwerhëlt.

Wat hien an deem Ressort wëlles huet, konnt hien den Deputéierten e Méindeg de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun presentéieren. Zimmlech vag wär den neien Ausseminister bliwwen, bedauert ënnert anerem d'Sam Tanson vun déi Gréng.

"Mir kruten assuréiert, et wär eng Aussepolitik vun der Kontinuitéit vun deene leschte Joren. Bei méi präzisen Nofroen zum Beispill iwwer den Text fir d'Liwwerkettegesetz, un deem mir déi lescht Jore ganz vill geschafft hunn, krut ech elo keng kloer Äntwert."

Dat Gesetz, dat ebe garantéiere soll, dass d'Mënscherechter am Commerce generell respektéiert ginn. Am Koalitiounsaccord sträicht d'Regierung awer hir Intentioun ervir, verstäerkt Handel mat China ze maachen. Dozou d'Kritik vum Georges Engel, LSAP-Deputéierten.

"Wéi mir an deem Liwwerkettegesetz eng uerdentlech Linn kënne fueren, dorop krut ech net vill Äntwerten."

An déi nämmlecht Iwwerflächlechkeet huet den David Wagner vun déi Lénk beim Xavier Bettel constatéiert, wéi et ëm de Konflikt am Noen Oste goung.

"Bis elo hat Lëtzebuerg eng relativ equilibréiert a verstänneg Positioun mam Jean Asselborn. Elo gëtt gesot, doru wäert sech net vill änneren. Mä ech hat den Androck, dass de Xavier Bettel der Meenung ass, et misst een déi israeelesch Regierung verstoen, dass se misst äntweren. Mä wat elo geschitt, dat ass keng Äntwert. Dat ass einfach eng Zerstéierung vun enger Populatioun."

De Gusty Graas, President vun der aussepolitescher Kommissioun an DP-Deputéierten, ënnerstëtzt déi méi neutral Positioun vum neien Ausseminister.

"Kloer ass: d'Attacke vun der Hamas waren terroristesch. Op der anerer Säit: iwwer d'Reaktioun vun Israel muss kënnen iwwerluecht ginn. Do sinn ech awer op senger Linn, fir den Ament virsiichteg mat den Aussoen ze sinn. Déi nächst Wochen an Deeg wäert et hoffentlech nei Amenter ginn, fir dass et endlech zu engem definitive Waffestëllstand an der Regioun ka kommen."

Eng zwou Dose Leit – ënnert hinnen aktiv a fréier Journalistinnen a Journalisten awer och Leit, déi sech aktivistesch asetzen - hate sech trotz Schnéischauer a kalen Temperature virun der Chamber zesummefonnt, fir un d'Pressefräiheet z'erënneren: och am Noen Osten. Der Mara Stieber no misst den Ausseminister Bettel sech vis-a-vis vun Israel dofir asetzen, an:

"Effektiv en Appell och un d'Journalistinnen a Journalisten hei zu Lëtzebuerg, dass si net fort kucken a sech solidaresch weise mat deene Leit, déi den Ament journalistesch an der Gazasträif aktiv sinn."

Dem internationale Comité fir d'Protektioun vu Journalisten no sinn 61 Membere vun der Press zanter Oktober am Noen Osten ëmkomm. Grad ewéi op mannst 15.000 Palästinenser.