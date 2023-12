Den CR130 tëscht Kéideng an dem Schiltzbierg ass no engem Accident mat 3 Autoe blockéiert. Am beschte soll een d'Streck evitéieren.

Wéi d'Police kuerz viru 17 Auer matgedeelt krut, hat et op der Strooss tëscht Kéideng an dem Schiltzbierg tëscht e puer Ween geknuppt. Éischten Erkenntnisser gouf awer kee beim Accident blesséiert. Aktuell ass d'Streck nach blockéiert a soll evitéiert ginn.