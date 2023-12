Um Méindeg den Owend war et zu Dummeldeng nawell ee méi traditiounsräiche Rendez-vous an zwar d'Conférence des comités vun der Staatsbeamtegewerkschaft.

D'Vertrieder vun den Ënnerorganisatiounen hunn dobäi beroden, wéi se sech par Rapport zum Koalitiounsaccord vun der neier CSV-DP-Regierung positionéieren. An dobäi gouf net mat Fuerderungen a Kritik gespuert.

Gespuert gouf iwwerdeems och net bei der Verfleegung vun der Press. Nieft enger Partie Häppercher gouf et, wat éischter ongewéinlech ass, fir all Journalist och nach eng Kippchen.

D'CGFP ass ebe keng Gewerkschaft wéi all aner. Sou passt et och net zum Selbstverständnis vun der Staatsbeamtegewerkschaft, datt sech vun de ronn 200 Säite vum Koalitiounsaccord der grad emol zwou explizitt mat der Fonction publique beschäftegen. De Groussdeel dovunner hëlt d'Digitaliséierung an. De Generalsekretär vun der CGFP, Steve Heiliger, huet ënnerstrach, datt ee sech där net verschléisse géing, ma hien huet och op Geforen opmierksam gemaach.

"Eng Fonction publique, déi beim Service um Bierger nach just mat Chatbotte géif funktionéieren a wou op eemol kee Mënsch méi am Guichet géif sëtzen, an dat noutgedrongen zu Ofbau géif féieren, dat léif Kolleeginnen a Kolleegen, dat kënnt fir eng CGFP net a Fro! Weder haut, nach muer!"

Mat Bléck op d'Steierpolitik war et d'Fuerderung, datt d'Steiertabell indexéiert misst ginn, fir d'Inflatioun auszegläichen. Et gouf zudeem kritiséiert, datt Steiererliichterunge fir jiddereen, wéi d'CSV se nach am Walkampf propagéiert hat, elo keen Thema méi wieren. Et bräicht op alle Fall eng Steierreform, an déi dierft net zu Laaschte vun de Betriber goen.

"Mat enger partieller Steierreform ass et déi Kéier net gedoen. Et kann net sinn, dass d'Ménagë bei den direkte Steieren haut bal dräi Véierel vum ganze Steieropkommen opbrénge mussen an d'Betriber grad emol ee Véierel. Viru Jore gouf d'Steierlaascht vu béide Säiten zur Hallschent gedroen. Dee Rapport gëllt et nees an den Equiliber ze bréngen."

Wat d'Verhandlungen iwwert een neien Accord salarial an der Fonction publique ubelaangt, huet de Steve Heiliger ënnerstrach, datt een als CGFP net akzeptéiere géing, datt nach eng aner Gewerkschaft dorunner deelhëlt. Déi lescht Sozialwalen am ëffentlechen Déngscht hätte ganz kloer gewisen, datt nëmmen d'CGFP national representativ ass. Wien dat anescht gesi géing, géif de Wielerwëllen net respektéieren an hätt een zimmlech komescht Demokratieverständnis.