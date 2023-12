Déi fréier CSV-Deputéiert a Member vum Stater Gemengerot ass am Alter vu 86 Joer gestuerwen.

1993 war d'Lëtzebuerger Politikerin eng éischte Kéier an de Stater Gemengerot gewielt ginn. Tëscht 1994 an 2004 war si iwwerdeem um Krautmaart. Bei de Chamberwalen 1994 war si direkt an d'Chamber gewielt ginn, bei de Walen am Juni 1999 war si net direkt gewielt ginn, mä eréischt am November fir de verstuerwenen Alphonse Theis nogerëtscht.

D'Ferny Nicklaus-Faber ass den 2. November 1937 an der Stad gebuer.

D'Doudesannonce vun der Ferny Nicklaus-Faber war en Donneschdeg am Wort ze liesen.