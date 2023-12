De Wocheréckbléck vun der RTL-Redaktioun.

Kriminalitéit an der Stad

De Sonndeg den Owend sinn um Glacis direkt 4 Autoe verbrannt. D’Feier konnt am Laf vum Owend geläscht ginn. Den Dënschdeg gouf dann op der Gare geschoss. E Mann huet een anere mat enger Schosswaff blesséiert. Nom Täter gëtt ëmmer nach gesicht. An e Cafetier aus der Uewerstad schléit Alarm, well d’Infraktiounen an der Uewerstad déi lescht Jore signifikant an d’Luucht gaange sinn. Permanent géif a Lokaler agebrach ginn, well d’Täter dovun ausginn net erwëscht ze ginn, sou de Café-Besëtzer.

Wäiss Landschaft a Streik

Zu München haten déi eng hire Spaass, anerer ware frustréiert. Rekord-Schnéi vu 45 Zentimeter huet a Bayern fir vill Chaos gesuergt. Eng ganz Partie Flich sinn ausgefall an och op der Bunn war et roueg. Nodeems d’Situatioun sech am Laf vun der Woch berouegt huet, fueren d’Zich vun der däitscher Bunn um Freideg rëm net, an dat a ganz Däitschland. Et gëtt nämlech gestreikt.

Ukrainkrich

Ronn 28.000 ukrainesch Ziviliste sollen aktuell a russescher Gefaangenschaft sinn. Ronn 2.000 vun hinne solle méi wéi 65 Joer al sinn, esou d’Schätzunge vun der ukrainescher Regierung.

How to Supermarché

Drauwe schmaachen, d'Fläsch schonn opmaache virun der Keess oder Degustatioun mat Buffet verwiesselen. D'Rosa Clemente war an engem Supermarché an huet nogefrot, wat een als Client beim Akafen dierf a wat éischter net.

Opgepasst Remboursement

Wien an Zukunft seng Dokteschrechnunge wëll rembourséiert kréien, dierf dës just nach op eng Adress schécken. Déi individuell Postfächer vun den Agencë ginn nämlech ofgeschaaft.

Geplangt oder Affekt

En Dënschdegmëtteg gouf um Stater Geriicht an 2. Instanz e Fall verhandelt, bei deem eng Fra hire 44 Joer ale Brudder 2021 zu Schëffleng ëmbruecht hat. Et wier eppes, wat si hiert Liewe laang net géing vergiessen. Mee si wéilt net zréck an de Prisong. Si hätt eng Famill, e Kand, e Mann an eng Aarbecht. D'Urteel gëtt de 16. Januar gesprach.

Eng Nuecht op der Longestatioun

An eiser Serie Nuetsschicht war eis Journalistin dës Kéier op Besuch am CHL. Hei huet si d'Infirmière Sofia Ferreira begleet, déi zënter méi wéi 20 Joer hei schafft.

Van der Weken & Co

En Donneschdeg den Owend huet d'Lëtzebuerger Sportspress nees d'Awards Night organiséiert. Hei goufe wéi all Joer d'Sportler vum Joer geéiert.

Person of the year

Zënter 1927 vergëtt den Time-Magazin den Titel "Mënsch vum Joer". Dëst Joer kann d'Sängerin Taylor Swift sech iwwert den Titel freeën. Si wier d'Heldin vun hirer eegener Geschicht, esou d'Argumentatioun vum Chefredakter Sam Jacobs.