De Buergermeeschter vun der Gemeng Joe Nilles huet RTL kontaktéiert, fir en Opruff ze maachen, datt d'Bierger a senger Gemeng oppasse sollen.

Deemno gouf an de leschten zwou Woche ganzer fënnef Mol zu Bäerdref am Duerf agebrach. Meeschtens, esou schreift d'Gemeng op hirem Site, wieren d'Täter vun hannen an d'Haiser erakomm a si géifen och wëssen, wéini d'Bewunner net doheem sinn.

Dowéinst mécht d'Gemeng den Opruff, datt d'Leit sollen oppassen an d'Aen ophalen a wa si eppes Verdächteges gesinn, dëst och der Police mellen.

RTL huet bei der Police nogefrot, fir weider Detailer oder Prezisiounen ze kréien.