D'Air Rescue huet aktuell siwen Helikopteren an hirer Flott. No an no sollen d’Maschinnen duerch deen neien Airbus-Modell ersat ginn.

Déi nei Maschinne vum Typ H145 D3 si mat dat Modernst, wat den Ament an der Loftrettung agesat gëtt. Déi lescht Méint iwwer goufen d'Piloten an d'Techniker op deem neien Helikopter forméiert.



D'Helikopteren hunn zum Beispill en Autopilot, deen den Equipage bei der Aarbecht ënnerstëtzt. Den neien Helikopter huet och déi néideg Systemer, déi et erlaben, an der Nuecht ze fléien. Ob d'Air Rescue an Zukunft och Asätz an der Nuecht flitt, soll elo mam CGDIS gekläert ginn.

Den Airbus Helikopter huet eng Spëtzegeschwindegkeet vun 278 Kilometer an der Stonn. Eng héich Vitess ass an der Aufgab vun der Air Rescue en Avantage. Déi wichtegst Aufgab vun engem Rettungshelikopter ass et nämlech, fir de Samusdokter esou séier wéi méiglech bei de Patient ze bréngen. An deenen neie Maschinnen ass och méi Plaz, esou datt den Equipage sech besser ëm de Patient këmmere kann.