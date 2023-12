D'lescht Woch krut d'Cargolux-Duechtergesellschaft Luxcargo eng vun zwou Lizenze fir de Cargo-Handling um Findel accordéiert.

De CEO vu Cargolux, de Richard Forson, rassuréiert, wat d'Kontrakter vun de Mataarbechter ugeet. An ass formell: "D"Rechter vum Personal sinn duerch d"Gesetz geschützt. Et wäert kee seng Aarbecht verléieren, well d'Cargolux vun der Luxair iwwerhëlt". Effektiv reegelt d'Gesetz iwwert den Transfert d'entreprise, datt an esou engem Fall d'Mataarbechter mat hire Kontrakter iwwerholl ginn. Dofir seet de Richard Forson:

"Mir musse respektéieren, wat de Kollektivvertrag tëscht de Mataarbechter a Luxair seet. Dat heescht, si brauche sech keng Suergen ze maachen, dat iergendee seng Plaz wéinst dem Transfert verléiert. Et wäert Chrëschtdag keen ouni seng Aarbecht sinn."Déi nei Entreprise soll d'Operatiounen am Cargocenter véier Méint no der Attributioun vun der Lizenz iwwerhuelen. Ma net all d'Acquise vum Personal stinn am Kollektivvertrag. Wéi de CEO vu Cargolux erkläert, geet et dobäi notamment ëm d'Recht op Fligertickete fir d'Personal. Vue datt Luxcargo keng Fluchgesellschaft wier seet: "Mir mussen eis ukucken, wat fir eng Solutioun mer do fannen. Et gëtt vläicht keng perfekt Solutioun, mee et wäert eng ginn. Mee ech sinn éierlech, ech weess net, ob se déi nämmlecht Virdeeler kréien, wéi virdrun."

D'Cargolux ass selwer mat Ofstand dee beschte Client vum Cargocenter. Eng 75 bis 80 Prozent vum Cargo, deen um Findel ëmgeschloe gëtt, kennt iwwert d'Cargolux eran. Ma déi nei Lizenz erlaabt et Luxcargo, och déi aner Gesellschaften wéi, Qatar, China Airlines oder Silkway ze zerwéieren.

De Richard Forson fäert d'Konkurrenz vun deem zweeten Operateur, deen eng Lizenz gewonnen huet, déi griichesch Firma Goldair Handling op jiddwer Fall net.

"All Konkurrenz ass wëllkomm, well si hëlleft eis, méi effikass ze ginn."

Wéi vill Cargolux der Luxair bezillt, fir d'Aktivitéite vum Cargo-Handling z'iwwerhuelen, dierft hien net soen, esou de Richard Forson. Ma et ass kloer, datt Cargolux an deenen nächste Joren nach mol muss laanscht d'Boxebee gräifen. Am Cargocenter wäert mussen eng dräistelleg Milliounenzomm investéiert ginn.