D'Weltklimakonferenz zu Dubai sollt um Dënschdeg op en Enn goen. Eng Verlängerung vun der COP28 ass awer ganz warscheinlech.

Vertrieder aus ronn 200 Länner streiden nämlech nach ëmmer driwwer, datt déi weltwäit Sortie aus Kuel, Pëtrol a Gas offiziell an der Ofschlossdeklaratioun festgehale gëtt.

Dat wier an engem éischten Worf net de Fall gewiescht. Dowéinst gouf e vun enger grousser Majoritéit vu Länner, dorënner och d'EU an d'USA, verworf.

De Lëtzebuerger Ëmweltminister Serge Wilmes huet am RTL-Interview erkläert: Den éischten Text hätt net d'Ambitioun gehat, fir aus de fossillen Energien erauszeklammen an d'Zil vu maximal annerhallwem Grad global Erwiermung ze areechen.

Elo géif un engem neien Text geschafft ginn a well deen unanime muss ugeholl ginn, misste Brécke gebaut ginn, tëscht de Länner déi wëlle méi wäit goen, deenen déi am meeschten ënnert dem Klimawandel leiden, an deene Natiounen, deenen hir Ekonomie staark vun de fossillen Energien ofhänkt.

Den Ëmweltminister Wilmes huet ënnerstrach, datt een net wéilt vun Dubai fortgoen, bis en Accord steet, och wann een da misst an d'Verlängerung goen.