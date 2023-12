Dat sot d'Nora Back bei der leschter Versammlung vum National-Comité vun der Gewerkschaft virun de Feierdeeg.

3 Méint virun de Sozialwale kuckt ee beim OGBL op e beweegt d'Joer 2023 zeréck.

Nora Back, Presidentin vum OGBL:

"Et spëtzt sech e bëssen zou. Et ass iergendwéi ëmmer esou an der Sozial-Geschicht gewiescht, datt wa Krisen sinn, et generell déi kleng Leit, déi schaffend Leit, déi et am häertste spieren. Haut liewe mer a Polykrisen. Mir kommen aus der Pandemie eraus, d‘Konsequenze vum Krich hunn en Impakt op d‘Inflatioun an als Konsequenz hunn d‘Leit manner Kafkraaft.“

Ampacet, Cargolux oder bei den Elektriker – d‘Kollektivverträg ware schonn 2019 e grousse Sujet bei de Sozialwalen. Den annoncéierte But: 80% vun den Entreprisen zu Lëtzebuerg sollten e Kollektivvertrag kréien – aktuell awer sinn et 50%. Hei misst d‘Politik sech e gudde Virsaz fir d‘nächst Joer huelen, fënnt den OGBL.

"Mir brauchen e bessert Gesetz. D‘Gesetz, dat mer haut hunn, entsprécht net méi der Realitéit vun der Aarbechtswelt zu Lëtzebuerg. Mir brauchen e besser Kollektivvertrags-Gesetz. Dofir awer brauch et déi politesch Volontéit. Dofir erwaarde mir vun der Regierung haut, datt se dee Schratt an Zukunft geet, fir datt mer méi sektoriell Kollektivverträg kënnen hunn.“

E grousse Sujet fir d‘Walen den 12. Mäerz d‘nächst Joer wäerten och d‘Pensioune sinn. Den OGBL ass alarméiert – eng Verännerung vun der Architektur vum Pensiounssystem dierft net op d‘Käschte vun deenen, déi schaffen oder geschafft hunn, goen. E soziale Sujet bräicht an noer Zukunft en Dialog mat de Sozialpartner.

"Et si schlussendlech d‘Sozialpartner, déi d‘Pensiounen bezuelen. D‘Betriber an d‘Leit. Haut hu mer deen Tripartite-Model, dee sech zu Lëtzebuerg bewäert huet. Do sinn déi 3 Partner, déi sech zesummesetzen an do soll mat eis diskutéiert ginn.“

D‘Geschäftsféierung vum OGBL gëtt iwwregens fir d‘nächst Joer ëm 2 Persounen erweidert. Mam Pit Bach an David Angel kommen 2 erfuere Männer dobäi.