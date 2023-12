Zu Diddeleng, Angelduerf a Miersch gouf et Tëschefäll, bei deene Persounen ugestouss gouf.

Am Fall an der Lëtzebuerger Strooss zu Diddeleng goufen zwou Persounen ugestouss a blesséiert. An der Ettelbrécker Strooss zu Angelduerf esou wéi och an der Colmer-Strooss zu Miersch gouf all Kéiers eng Persoun blesséiert.

Zu Diddeleng waren déi lokal Rettungsekippen, hir Kolleegen aus Keel an de Samu am Asaz. Zu Angelduerf waren et d'Ekippe vun der Nordstad, de Samu an déi lokal Rettungsdéngschter an zu Miersch kruten déi Mierscher Ënnerstëtzung aus Lëntgen. Passéiert sinn d'Accidenter all tëscht 17 an 18.45 Auer.