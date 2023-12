De CGDIS mellt zwee Tëschefäll vum Mëttwoch den Owend.

Den 112 mellt zwee Accidenter mat allkéiers engem Blesséierte e Mëttwoch den Owend, béid géint 20.20 Auer. Um Weimeschhaff ass en Auto an en anert Gefier gerannt, dat geparkt war. Tëschent Réiser an dem Schlammestee ass en Auto an e Gruef gaangen.