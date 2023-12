D'Geriicht huet déi zwee fréier Mataarbechter vun RTL wéinst Diffamatioun verurteelt.

En Donneschdeg de Moien ass d'Urteel am Lunghi-Prozess gesprach ginn. De fréieren RTL-Journalist Marc Thoma an déi fréier Freelance Journalistin Sophie Schram goufe wéinst Diffamatioun jiddereen zu enger Geldstrof vun 1.000* Euro verurteelt.. D'Partie civile, den Enrico Lunghi also, kritt als Entschiedegung e symboleschen Euro.

Den fréiere CEO vun RTL Alain Berwick an een vun den Content Director vun RTL Steve Schmit goufen alle Béid fräigesprach. Dat huet eis de Porte-Parole vum Parquet Henri Eippers confirméiert.

All d'Parteien hunn awer an dëser Affär nach d'Méiglechkeet, an Appell ze goen.

*An enger éischter Versioun hate mer eng Strof vun 2.000 Euro fir de Marc Thoma opgelëscht. De Parquet huet dës Informatioun spéider op 1.000 Euro fir béid fréier Journaliste verbessert.