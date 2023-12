Den Erny Rassel war vun 1982 bis 2005 Buergermeeschter vun Ierpeldeng op der Sauer.

Den Erny Rassel, Éierebuergermeeschter vun Ierpeldeng op der Sauer, ass dout. Hien ass e Mëttwoch am Alter vun 91 Joer gestuerwen, wéi seng Famill an den Doudesannoncen am Lëtzebuerger Wort matdeelt.