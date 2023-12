Mi haten an der zweeter Woch Dezember een neie Fall: De Jugendriichter vun Dikrech huet ee Mannerjäregen op Schraasseg geschéckt.

De jonke Mann war zu Dräibuer fortgelaf, bei him goufen Drogen, eng Waff a Geld aus Drogenhandel fonnt. A wéi quasi ëmmer war mat deem Fall d'Diskussioun iwwert Jugendschutz a Strofrecht relancéiert.

Do hannendru verstoppt sech eng ganz komplex Problematik mat 3 Niveauen: Infrastruktur, Gesetzgebung an dem Konzept, wéi ee mat deene Jonken ëmgoe soll.

Am Mee zejoert haten déi deemoleg Justizministesch Tanson an den Educatiounsminister Meisch een neit Strofrecht fir Mannerjäreger ugekënnegt. 3 Gesetzprojete sinn elo ënnerwee.

Den Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher Charel Schmit begréisst, dass Lëtzebuerg domadder no ronn 30 Joer endlech deen néidege Kader bei der Gesetzgebung kritt an dass bei de Prozedure Kannerschutz a Jugend-Delinquenz vunenee getrennt ugepaakt ginn.

Derbäi géif een, nieft der Preventioun, och méi dem Volet "Affer" gerecht ginn. Esouwuel beim Jonken als Affer wéi och bei den Affer vu jonken Täter.

De Grondgedanke misst ëmmer een edukative sinn, seet de Charel Schmit, fir déi beschiedegt sozial Lienen nees hierzestellen.

"De Grondgedanken ass deen, dass de jonke Mënsch, dee vum Wee ofkomm ass, de Wee zréck an d'Gesellschaft fënnt, dass hie rehabilitéiert gëtt, dass hien erëm fäeg gëtt, seng Konflikter anescht ze léise wéi duerch Gewalt a Kriminalitéit. An dass hien och bäidréit, selwer ee Schued erëm guttmaachen, sief et an engem Täter-Affer-Ausgläich oder duerch Sozialstonnen duerch ee Schued, deen der Gesellschaft entstanen ass."

Wa Mannerjäreger an d'Sécherheetsunitéit oder souguer an de Prisong kommen, dann ass et meeschtens just d'Spëtzt vum Äisbierg. Hannendru verstoppt sech ee komplexe gesellschaftspolitesche Volet.