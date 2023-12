D'Ekippe vum 112 goufen en Donneschdeg op 2 Accidenter uechter d'Land geruff. Op der A3 gouf eng Persoun blesséiert, op der A7 waren et zwee Blesséierter.

Géint 18 Auer hat et op der A3 a Richtung Metz tëscht engem Camion an engem Auto geknuppt. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert. D'Rettungsdéngschter aus der Stad an d'Pompjeeë vu Réiser waren op der Plaz.

Op der A7 a Richtung Stad hat et direkt tëscht enger Partie Autoe geknuppt. Beim Accident goufen zwee Mënsche verletzt. Um Asaz waren d'Ambulancieren aus der Stad an d'Pompjeeë vu Miersch a vum Colmer-Bierg.