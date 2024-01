Am interkommunale Syndikat Kanton Réiden gouf nämlech decidéiert, de Beki net méi weider ze ënnerstëtzen.

An engem Schreiwes un d'Press gëtt awer vu verschiddene Beki-Responsabele suggeréiert, datt et ënnert enger anerer Form soll weider goen.

Et wier een a voller Opbrochstëmmung an e Freideg wéilt een nei Iddie presentéieren, heescht et.

Déi eenzeg Lëtzebuerger Regionalwärung huet zejoert 10. Anniversaire gefeiert.

Initiateur vum Projet war de grénge Politiker Camille Gira, deen 2018 gestuerwen ass.