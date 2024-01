En Dënschdeg géint 17 Auer gouf et zu Dikrech an der Route d'Ettelbruck een Accident, bei deem eng Foussgängerin ugestouss gouf.

Wéi si iwwert en Zebrasträife goe wollt, gouf si vun engem Auto erfaasst. An deem Zesummenhang sicht d'Police lo no Zeien. All d'Informatioun si fir d'Police vun Dikrech/Veianen ënnert der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu.