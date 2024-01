De villen Nidderschlag wier normal, huet awer och mam Klimawandel ze dinn, erkläert de Fabian Ruhnau vum Wetterkanal Kachelmann.

Klimawandel oder Zoufall

Zanter Oktober hält déi typesch West-Wiederlag zimmlech onënnerbrach un, seet de Fabian Ruhnau. "Die Westwetterlage bedeutet, dass der Jetstream vom Nordatlantik genau nach Mitteleuropa verläuft. Der transportiert die Tiefdruckgebiete mit viel Regen immer wieder vom Atlantik Richtung Mitteleuropa und auch zu uns nach Luxemburg."

Dëse sougenannten Jetstream ass näischt anescht wéi e staarke Wand an ongeféier 9 bis 11 Kilometer Héicht. An dëse wier net ëmmer d'nämmlecht. "Er läuft nicht immer bei uns über Mitteleuropa, über Luxemburg, sondern manchmal 'andriert' er mehr so ein bisschen. Man muss sich das so vorstellen, wie einen Fluss in Wellen, und das heißt, er läuft manchmal auch nördlicher, dann mal wieder südlicher."

En zitt also soss och alt mol bei eis laanscht an da geet de Reen, deen e matbréngt, anzwousch anescht erof. Allerdéngs bemierkt de Fabian Ruhnau dobäi nach eppes anescht: "Was ein bisschen besonders ist, ist natürlich, dass die Wetterlage so lange angehalten hat. Das würde ich aber eher noch in die Kategorie Zufall einordnen. Es gab auch in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder Wetterlagen, gerade auch im Winter, wo diese Westwetterlage sehr aktiv war, es immer wieder windig war, viel geregnet hat oder sogar auch zu Hochwasser gekommen ist, also das war noch nichts Besonderes."

Dobäi kënnt awer nach, datt d'Ozeaner dëst Joer eng iwwerduerchschnëttlech héich Waassertemperatur haten. Dofir verdonst da méi Waasser, et ass méi Reen an den Déifdrockgebidder, déi bei eis ukommen. "Eine Rolle spielt da auch der Klimawandel, dass diese Westwetterlagen, wenn das Wetter vom Atlantik zu uns kommt, dass dann auch mehr Regen fällt, als beispielsweise vor 30,40 oder 50 Jahren."

Schlussendlech kann ee soen, datt méi Reen entsteet, dat huet mam Klimawandel ze dinn. Mee datt en an de leschte Méint ëmmer bei eis erofgoung, wier deemno éischter Zoufall.