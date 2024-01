Um Mëttwoch an an der Nuecht op en Donneschdeg huet d'Police dräi Permise wéinst Alkohol um Steier agezunn. Dat am Garer Quartier, zu Esch an zu Bieles.

Am spéide Mëttwochnomëtteg koum et zu engem Accident an der Rue de Hollerich am Garer Quartier. Éischten Informatiounen no koum et zu enger Kollisioun tëscht zwee Autoen, nodeems e Chauffer an de Géigeverkéier gerode war. Den Alkoholtest bei dëser Persoun war positiv, de Permis gouf agezunn. Deen anere Mann hannert dem Steier koum fir eng Kontroll an d'Klinick.

An der Nuecht op en Donneschdeg gouf d'Police op e Gefier mat opfällegem Fuerstil an der Rue Dicks zu Esch-Uelzecht opmierksam. Wéi d'Police méi no koum, ass den Auto stoe bliwwen an de Chauffer séier a Richtung Rue de l'Alzette getrëppelt. Well awer nach d'Luuchte vum Auto u waren, huet d'Police de Mann ugeschwat, Unzeeche fir Alkoholkonsum festgestallt an en du mat op de Policebüro geholl. Nodeems de Mann do en Alkoholtest verweigert huet, krut hien de Permis ofgeholl. Wärend der ganzer Zäit huet hie sech onkooperativ gewisen. Wéinst sengem Zoustand gouf decidéiert de Mann ënnerzebréngen, bis en nees niichter ass.

Géint hallwer 1 an der Nuecht op en Donneschdeg gouf et eng Verkéierskontroll an der Route d'Esch zu Bieles. Dobäi konnt d'Police bei engem Chauffer de Geroch vun Alkohol feststellen an huet doropshin en Alkoholtest gemaach. Dëse war positiv, sou dass hien e provisorescht Fuerverbuet krut.