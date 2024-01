D'Sauer bleift nach e bëssen héich. Mä och do wäerten d'Niveaue vun den erhéichte Warnstufen op d'Côte de préalerte zeréckgoen.

Zanter e Mëttwoch am spéiden Nomëtteg gëllt och eng giel Warnung wéinst potenziellen Iwwerschwemmungen op der Musel. D'Waasserverwaltung mellt en Donneschdeg de Moien, dass d'Musel och en Donneschdeg nach weider klamme wäert. Zanter e Mëttwoch den Owend huet Stadbriedemes de Peegel vu 5,30 Meter erreecht, dee gemellt muss ginn. Schonn en Donneschdeg kéint den Héchststand erreecht ginn an dee léich dem aktuelle Stand no tëscht 5,80 Meter an 6,10 Meter. D'Waasserverwaltung geet an hirem Rapport awer dovun aus, dass d'Meteo laanscht d'Musel sech berouegt an de meeschte Reen laanscht ass.

Déi aktuell Peegelstänn fannt Dir op Inondations.lu.

Den Donneschdeg de Moien um 10 Auer gouf um Barrage zu Esch/Sauer den Debit erhéicht, fir méi Waasser aus dem Stau oflafen ze loossen. Dat confirméiert d'Waasserverwaltung. Dowéinst kéint et zu enger liichter Erhéijung vum Peegel bis op Ierpeldeng kommen, ouni datt et gréisser Auswierkungen hätt. Vun Angelduerf, Dikrech u géifen d'Peegele vun der Sauer dowéinst guer net klammen, mee net grad esou séier zréckgoen. Am Beräich vu Rouspert géif ee guer keng Auswierkunge vun der Mesurë spieren.

Meteolux huet iwwerdeems d'Alerte rouge fir de Süden an d'Alerte orange fir den Norde vum Land bis e Freideg Hallefnuecht verlängert.

Fir déi kommend Deeg deit sech e Wiederëmschwong un, esou Meteolux op Nofro. En Donneschdeg kënnen nach vereenzelt Schaueren optrieden. Ganz isoléiert kann emol och kuerzzäiteg eng méi kräfteg Schauer erofkommen. De Risiko bleift awer kleng.

E Freideg besteet nach moies e minimale Schauerrisiko. Am Nomëtteg verzitt sech dat aktuellt Déifdrockgebitt méi no Osten. Domat ännert sech d'Stréimung vu West op Ost respektiv Nordost. D'Temperaturen fale vun e Samschdeg u kontinuéierlech. Dobäi kéinte lokal e puer Schnéiflacken iwwert de Weekend falen. Vun e Méinden un deit sech fir op d'mannst 3-5 Deeg vill Sonn un. Domat verbonne sin awer och relativ kal Temperature vun ëm -5 bis -8 Grad moies an daagsiwwer knapps ëm de Gefréierpunkt.