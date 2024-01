Wéi d'Police matdeelt, gëtt zanter leschter Woch e Freideg nom mannerjärege Sarah Lorang gesicht.

Déi jonk Vermësst ass vu schlanker Statur, ass ongeféier tëscht 1,60 an 1,70 Meter grouss, huet däischter gefierften, schëllerlaang Hoer, gréng-brong Aen, e Piercing an der Nues an e Päiperlek um lénken Ënneraarm tätowéiert. Zum Zäitpunkt vum Verschwannen hat d'Sarah Lorang eng schwaarz, knéilaang Jackette un, e wäissen Joggingskostüm mat rout-bloe Sträifen a schwaarz Schong.

All Informatioun zur vermësster Persoun ass fir de Policebüro Ardennes um Nummer (+352) 244 89 1000 oder per E-Mail op police.ardennes@police.etat.lu.