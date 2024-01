D'lescht Woch waren et 51% manner positiv Fäll ewéi déi Woch virdrun.

Der Santé no kéint dat dru leien, datt vill Leit an der Vakanz sinn. Och d'Gripp an der d'Otemwee-Infektioun RSV sinn ëm 16 respektiv 45 Prozent zeréckgaangen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Rétrospective de la semaine 52 du 25 au 31 décembre 2023

Communiqué par : ministère de la Santé et de la Sécurité sociale

La rétrospective hebdomadaire donne un résumé sur l'évolution des infections respiratoires aigües, dont la COVID-19, la grippe (virus influenza) et le virus respiratoire syncytial (RSV).

Tendances de la semaine

COVID-19: Diminution du nombre de cas et du taux de positivité de COVID-19.

Virus respiratoire syncytial (RSV): Diminution du nombre de cas RSV.

Grippe: Légère diminution du nombre de cas de grippe.

COVID-19 / SARS-CoV-2

Pour la semaine 52 du 25 au 31 décembre 2023, le nombre de personnes positives aux SARS-CoV-2 diminue à 338 cas par rapport à 686 cas la semaine précédente, soit une diminution de 51%.

Le taux de positivité diminue à 20% par rapport à 26% de la semaine précédente.

Ces indicateurs suggèrent que la circulation de SARS-CoV-2 a baissé ce qui est probablement lié aux départs pendant les vacances de fin d'année. Une baisse similaire a été constatée également en 2022 pendant les vacances de fin d'année.

Les dernières données de séquençage disponibles pour les semaines 48-50 montrent une prépondérance du variant JN.1 (60.9%) (95%CI 52.0-69.8%) suivi du variant BA.2.86 (11.3%) (95%CI: 5.5-17.1%) et du variant XBB.1.9 (10.4%) (95%CI: 4.9-16.2%)[1]. À noter que le variant JN.1 est un descendant du variant BA.2.86 avec une mutation supplémentaire sur sa protéine spike.

Grippe

Pour la semaine 52 du 25 au 31 décembre 2023, le nombre de cas de grippe (influenza) déclarés par les laboratoires a diminué à 332 cas par rapport à 375 cas de la semaine précédente, soit une diminution de 16%.

Ces données se recoupent largement avec la surveillance de la sentinelle du LNS qui indiquent une circulation élevée du virus de la grippe, suivi par le SARS-CoV-2.

Virus respiratoire syncytial (RSV)

Pour la semaine 52 du 25 au 31 décembre 2023, le nombre de personnes positives au virus respiratoire syncytial (RSV) déclarées par les laboratoires diminue à 77 cas par rapport à 141 cas la semaine précédente, soit une diminution de 45%.

[1] https://lns.lu/publications/