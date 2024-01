Ongeféier 1 Persoun op 10.000 gëtt mam sougenannte Rett-Syndrom gebuer. Eng genetesch, neurologesch Krankheet, déi haaptsächlech bei Meedercher virkënnt.

D’Ajla an d’Shola hunn 18 an 19 Joer. Si kenne sech aus der spezieller Struktur, an där si stonneweis betreit ginn. An eng normal Schoul goe kënne si net. Déi zwee Meedercher hunn nämlech de Rett-Syndrom. Eng rar genetesch, neurologesch Krankheet, déi haaptsächlech bei Meedercher virkënnt, awer net verierft gëtt.

Betraffe Patientinne sinn deels schwéier behënnert, kënnen autistesch Zich hunn an Epilepsie-Ufäll. D’Majoritéit ka kaum schwätzen oder goen an ass am Alldag op Hëllef ugewisen.

Eng Heelung fir de Rett-Syndrom gëtt et nach net, et lafen awer entspriechend Medikamententester an den USA. Bis awer sou eng Therapie zu Lëtzebuerg accessibel ass, hoffen déi concernéiert Famillen einfach op e bessere medezinesche Support hei am Land.

Zu Lëtzebuerg ass d’Kränkt nämlech kaum bekannt, et geet rieds vu knapp 10 Fäll. Wéineg Doktere wëssen hei am Land domat ëmzegoen, respektiv d’Leit adequat ze beroden. Dat ass och de Grond, firwat e puer concernéiert Famille virun zwee Méint eng national Associatioun gegrënnt hunn. Si hoffen doduerch weider Betraffener ze mobiliséieren, fir sech zesumme nach méi aktiv fir d’Fuerschung an eng besser Liewensqualitéit vun de Meedercher, déi de Rett-Syndrom hunn, kënnen anzesetzen.

Un der materieller a finanzieller Ënnerstëtzung duerch Assurancen a Partnerassociatioune wier par conter hei zu Lëtzebuerg näischt auszesetzen, heescht et vun de concernéierte Famillen hei am Land.

Member an der neier Associatioun ALSR ass och dem Emmie seng Famill. D’Meedche vu knapp 5 Joer kann trotz Rett-Syndrom trëppelen, a sech mat vereenzelte Wierder och ausdrécken. Capacitéiten, déi awer kënne verluer goen.

D’Emmie huet Händchen un, well et sech permanent d’Hänn reift, esou wéi wann et se géif wäschen. Dës Beweegunge sinn typesch fir Leit mam Rett-Syndrom.

Et geet een dovun aus, dass di betraffe Meedercher zwar wéineg kënne maachen a sech net gutt kënnen ausdrécken, awer ganz vill Wouer huelen. An hiren Aen kéint een och hir Emotiounen erkennen.