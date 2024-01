An de leschten Deeg kruten eng ganz Partie landwirtschaftlech Betriber en ongewinnte Bréif vun der Administratioun vun der Douane.

Verschidde Baueren hunn déi lescht Deeg net schlecht gestaunt, iwwert e Bréif vun der Administration des Douanes et Accises. Si sollen d'Cotisatioune fir hir landwirtschaftlech Gefierer bezuelen. Bis elo waren dës awer eigentlech steierfräi. Bei der Bauerenzentral weess een iwwer de Problem Bescheed. Schonn e puer Memberen hätte sech bei hinne gemellt, déi eng Rechnung kritt hätten. "T’ass esou, dass Trakteren, déi landwirtschaftlech genotzt ginn, steierfräi waren a sinn. Do kann een natierlech verstoen, dass bei de Leit eng gewëssen Onrou opkomm ass", seet den Direkter vun der Bauerenzentral, de Laurent Schüssler. No Récksprooch mat der Douane hätt een de Problem awer séier kënnen aus der Welt schafen. Déi concernéiert Leit sollen d'Rechnungen einfach ignoréieren an ewechgeheien, gëtt hien de Message vun der Douane weider. Baueren, déi scho bezuelt hunn, solle sech un d'Caisse centrale riichten.

Et hätt een da weider vun der Douane erkläert kritt, dass intern bei de Prozeduren eppes changéiert gi wier, wouduerch Trakteren, déi an der Kategorie steierfräi waren, do erausgefall wieren. Doduerch wieren automatesch Rechnunge verschéckt ginn. "Dee Programm kritt een anscheinend och net esou einfach gestoppt. Soudass se op der Douane gesot hunn, dass et och duerchaus méiglech ass, dass elo schonn an e puer Woche Rappeller erausgeschéckt ginn", erkläert de Laurent Schüssler weider. Och d'Rappeller solle vun de concernéierte Persounen ignoréiert ginn.

Wéi vill Leit genee wéinst dësem Iertum eng Rechnung kruten, wéisst d'Douane net, ma et kéinten e puer honnert Leit concernéiert sinn.

Eng Ufro vun RTL bei der Douane a beim Mobilitéitsministere, ob si kéinte confirméieren, dass et sech géing ëm en Iertum handelen a wéi déi Concernéiert solle virgoen, gouf net beäntwert. Dat mat Verweis op eng drénglech parlamentaresch Fro, déi géing lafen, an déi een dobäi wier, ze beäntwerten. Souwuel d'ADR-Deputéiert Alexandra Schoos a Fred Keup, wéi och d'CSV-Deputéiert Octavie Modert haten e Mëttwoch eng Fro zu deem Sujet gestallt.