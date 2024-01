Wéi et vun der Héichwaasserzentral heescht, géingen d'Peegelen an der Géigend ëm d'Musel den Ament falen.

Et wieren och just nach kleng Nidderschléi gemellt. En Donneschdeg hat et nach geheescht, et géif bis e Freideg reenen a plazeweis géif deen Ament och d'Cote de préalerte respektiv Cote d'alerte bestoe bleiwen.

Alerte Rouge: Héichwaasserwarnung vu Meteolux gëllt och nach fir e Freideg

Zanter en Donneschdeg den Owend stagnéiert de Waasserstand zu Stadbriedemes. Géint 20.00 Auer war den Héchststand vu 5,84 Meter erreecht an dee Stand hätt sech bis e Freideg de Moie gehalen.

Aktuell wären d'Peegelen amgaangen erofzegoen. De Waasserniveau wäert am Verlaf vum Dag nach erofgoen.

Déi aktuell Peegelstänn fannt Dir op Inondations.lu.

Och d'Peegele vun der Uelzecht an den Niewegewässer falen zanter en Donneschdeg den Owend a leien elo ënnert der Cote de préalerte.

Un der Sauer zu Dikrech sinn d'Peegelen awer nach ëmmer iwwert der Cote de préalerte, wäerten awer am Laf vun e Freidegnomëtteg drënner falen.

Aschätzung vun der weiderer Entwécklung



De Waasserniveau am ganze Land wäert weider zeréckgoen, un der Sauer méi lues wéi un der Uelzecht. D'Peegele Hesper a Pafendall si schonn zanter en Donneschdeg de Moien ënnert der Cote de préalerte, de Peegel Steesel am spéiden Nomëtteg.

D'Peegele Miersch sinn an der Nuecht op e Freideg ënnert d'Cote de préalerte gefall, deen zu Ettelbréck eréischt e Freideg de Moien.

Un der Sauer wäerten d'Peegelen Dikrech am Laf vum Freidegnomëtteg d'Cote de préalerte iwwerschreiden, de Peegel Bungeref a Bollenduerf hunn deen Niveau, dat heescht de Stand vun 3,50 Meter schonn an der Nuecht, respektiv e Freideg de Moien erreecht.

Et ass och weiderhin den Appell, bei Aktivitéite laanscht Gewässer opzepassen.