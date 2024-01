De Wocheréckbléck vun der RTL-Redaktioun.

Héichwaasser

De ville Reen déi lescht Deeg hat deels fir iwwerschwemmte Stroossen, Parkingen a Gebaier gesuergt. Am Laf vum Donneschdeg awer war dat schlëmmsten iwwerstanen an de Waasserpeegel geet lues a lues rëm erof.

Kee Gléck am neie Joer fir Japan

Nodeems dat neit Joer fir d’Japaner schonn direkt mat engem Äerdbiewe vun der Stäerkt 7,6 ugefaangen huet, koum et dunn den Dënschdeg nach zu engem gréisseren Accident op engem Flughafen zu Tokio. Hei war e Passagéierfliger beim landen an eng zweet Maschinn gerannt, déi op der Landebunn stoung. Déi bal 400 Passagéier aus dem Fliger sinn ouni gréisser Blessuren dovu komm. 5 Leit aus dem zweete Fliger hunn d’Ongléck awer net iwwerlieft.

Zu Lëtzebuerg onwarscheinlech

Kéint esou en Ongléck wéi a Japan och zu Lëtzebuerg geschéien? Auszeschléissen ass et net, awer immens onwarscheinlech, wéi de Pilot Dirk Becker erkläert. Wann et dann awer dozou géif kommen, ass een um Findel relativ gutt preparéiert.

All 7 Minutten

D'nächst Joer ëm des Zäit ass d'Streck vläicht schonn op: Da kéint ee vum Kierchbierg aus mam Tram bis op de Findel an zeréckfueren.

Vize-Chef vun der Hamas dout

Den Saleh al-Aruri ass bei enger Explosioun am libaneesesche Beirut zesumme mat senge Gardienen ëmkomm. Rieds ass vun enger israeelescher Dronenattack. Véier Leit sinn am Ganzen ëmkomm.

Reservéiert Ligestill

Dat war Thema viru Geriicht. E Mann huet e Rees-Organisateur verklot, well hien bei senger All-Inclusive-Rees d'Ligestill gréisstendeels net notze konnt. Dës waren nämlech ëmmer reservéiert. D'Geriicht huet dem Mann Recht ginn an dëse krut 323 Euro zougeschwat.

Mickey Maus elo Horrorpersonnage

Kuerz nodeems de Copyright fir déi éischt Micky Maus ofgelaf war, hunn déi éischt Regisseuren direkt zwee Horrorfilmer mat der bekannter Maus annoncéiert. Den éischten Trailer kann ee sech schonn op Youtube ukucken.

Net zefridden...

Dat war en Ugekloten zu Las Vegas mam Urteel vun der Riichterin an huet si doropshi viru lafender Kamera attackéiert. Dem Mann wénkt dann elo nom Prozess direkt nees eng nei Klo.

Rett-Syndrom

Ongeféier 1 Persoun op 10.000 gëtt mam sougenannte Rett-Syndrom gebuer. Eng genetesch, neurologesch Krankheet, déi haaptsächlech bei Meedercher virkënnt. Betraffe Famillen hunn elo zu Lëtzebuerg eng nei Associatioun dofir gegrënnt.

Littler-Märche gestoppt

Den neie Weltmeeschter am Darts heescht Luke Humphries. Déi nei Nummer 1 op der Welt huet sech e Mëttwoch den Owend an enger héichklasseger Finall mat 7:4 an de Sätz géint de réischt 16 Joer jonke Luke Littler behaapt.