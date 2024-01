Mat deem Score steet Lëtzebuerg am internationale Verglach op der 5. Plaz nach gutt do.

Lëtzebuerg schneit beim Grondwësse vun de Leit a Saache Finanzen am OECD-Verglach zwar relativ gutt, wann och net blendend of. Allerdéngs sinn d'Resultater bei de Jonke bis 29 Joer alarmant, well d'Land do kloer ënnert der Moyenne an der OECD läit.

OECD-Etüd Éducation financière / Reportage Jean-Marc Sturm

D'CSSF, d'Iwwerwaachungskommissioun fir de Finanzsecteur an aner Acteure vun der Finanzplaz wëllen do scho fréi , an de Schoule selwer, géigesteieren.

Et goung an der Etude net ëm "mathématiques financières" oder "intégrales triples". Et ware wierklech Basisfroen vum Genre: "wann ech 100 Euro op ee Joer mat engem Taux vun 2% placéieren, da kréien ech wéi vill eraus?" Do kruten eis Jonk tëscht 18 an 29 Joer nëmmen ee Score vun 42 op 100.

Et ass awer grad déi Generatioun, déi besser hätt Finanz-Grondwëssen ze hunn an Zäite vu Inflatioun, héijen Zënsen, besonnesch beim Taux variable, oder nach wa bei de Renten elo vun engem zweeten an 3te Pilier geschwat gëtt. Derbäi de ganze Volet Reform vun de Steierklassen. Et ass och eng Alterstranche an där ee mam Beruffsliewen ufänkt, de Besoin huet méi auszeginn an een och riskéiert ze vill Schold ze maachen.

Dat Grondwëssen iwwer Finanze misst awer schonn éischter ufänken, seet de Generaldirekter vun der CSSF Claude Marx Idealerweis bei Jonken ëm 10 oder 11 Joer.

Claude Marx: "Wéi verdéngt een d'Suen, wéi gëtt ee se aus, wou muss een oppassen, soll ee spueren. All déi Saachen, fir dass d'Kanner vun 10 oder 11 Joer déi Kenntnisser hunn. Se hunn normalerweis gutt Iddien, wéi een d'Suen ausgëtt, se hu manner gutt Iddie wéi ee Sue verdéngt. Spueren, dat ass och nach esou een Thema. An dann haut hu se ganz vill Tentatiounen mat 10, 11 Joer fir Suen auszeginn. Ech hunn dëst Joer och bei Kanner vun 10, 11 Joer héieren, dass ee géif räich gi mat Kryptowärungen."

Dat wier scho bedenklech, well do awer Grondnotiounen iwwer haaptsächlech d'Risike feelen. An där Risiken an Tentatiounen ginn et an der digitaler Welt eng Hellewull, bei ëmmer manner Hemmschwellen.

Claude Marx: "Dir gitt typesch iwwer sozial Medien ugelackelt, fir verschidde Saachen ze kafen. Et ass "fast news, fast consumption"... an dann ass d'Tentatioun natierlech grouss, fir sech net vill Froen ze stellen a fir zouzegräifen. An da realiséiert een eréischt dono, wat eventuell de Problem ka sinn".

D'CSSF an d'Fondatioun vun der ABBL, also dem Bankepatronat, ginn zënter Joren an d'Schoulen, fir de Jonken déi néideg Notiounen mat op de Wee ze ginn. Net just wat d'Gestioun vum Geld betrëfft, mä elo och verstäerkt wann et ëm d'Fro geet vun der Nohaltegkeet bei de Finanzen an dem Suen-Ausginn.

Déi nächst Woch vun de Suen an de Schoulen déi wëlle matmaachen, ass am Abrëll.