De Krich an der Ukrain an d'Situatioun am Noen Oste ware Sujeten, iwwert déi de Lëtzebuerger Ausseminister a seng däitsch Homologin diskutéiert hunn.

Op enger gemeinsamer Pressekonferenz war gewuer ze ginn, datt si an deenen nächsten Deeg allebéid an den Noen Oste reesen. Si wéilte sech dofir asetzen, datt et keng regional Eskalatioun gëtt an datt déi humanitär Hëllef fir d'Palästinenser verstäerkt gëtt.