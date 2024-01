Schonns Enn Oktober huet de Gemengesyndikat vum Kanton Réiden de Finanzement vu ronn 60.000 Euro d'Joer gestrach.

D’Associatioun, déi d’Regionalwärung vum Lëtzebuerger Weste bedreift, huet d’Mataarbechter missen entloossen. Ma et sicht een elo no Pisten, fir ze wuessen an domat finanziell op eegene Féiss ze stoen. Eent vir ewech: Déi 140.000 Bekien, déi aktuell am Ëmlaf sinn, sinn nach bis Enn vun dësem Joer gülteg an et kënnen och neier emittéiert ginn.

Ma firwat huet de Syndikat de Subsid iwwerhaapt gestrach? Doriwwer kéint hien nëmme spekuléieren, seet de Max Hilbert vun der Associatioun vum Beki. "Mee et ass jo evident, wat changéiert huet." Nämlech d’politescht Personal. "Et ware jo och Gemengewalen. Do sinn elo e ganze Koup Leit dobäi, déi nach net d’Chance haten, fir mat eis ze schwätzen."

Dat bedaueren déi Responsabel vum Beki. Déi ronn 120-Beki-Betriber wieren zefridden. De Beki hätt gehollef déi lokal Ekonomie ze stäerken. Alles an allem goufen zanter 2011 1,9 Milliounen Euro a Beki getosch, eleng am Rekordjoer 2022 eng véierels Millioun.

Déi 60.000 Euro vum Syndikat feelen elo, fir de Budget vum Personal an de Fonctionnementskäschten an Zukunft ze decken. Mee de Paul Kauten vum Energiepark Reiden seet: "Mir si net an enger Trotzphas, mee sinn an enger optimistescher Opbrochsphas, fir eben déi nei Etapp elo unzegoen."

Fir méi Suen eranzekréien, soll engersäits d’Zirkulation vum Beki iwwert de Kanton eraus erweidert ginn, esou de Paul Kauten: "Mir bauen eise Betribsreseau gären aus." Dat a Verbindung mat enger neier Struktur fir d’Cotisatiounen - woubäi nach net kloer ass, wéi vill nei Memberen ee bräicht. Dobäi kéint awer och den neien digitale Beki iwwert d’App Beki Pay hëllefen, well een da keng physesch Bekien muss bei enger Bank ofhuelen.

Anerersäits wëll een anere Regiounen d’Konzept vun der eegener Regionalwärung als Service ubidden. Wéi d’Christiane Wickler vum Pall Center erkläert, kéint een "anere Regiounen, anere Gemengen hëllefen beim Opbau vun deem Ganzen, well et ass alles do. De Branding, d’Begleedung an virun allem ass och d’Informatik do, d’Prozeduren, alles steet."



Méiglecherweis wéilte jo eenzel Gemengen awer Beki bei de lokale Betriber ausginn. Eng 120.000 Beki géifen duergoen, fir d’Laach vun de gestrachene Subventiounen zouzemaachen. An da rifft d’Associatioun op hirem Site beki.lu och zu Donen op.