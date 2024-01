D'Demande no engem Rendez-vous fir en IRM schéngt weiderhin héich ze sinn.

Dee Fazit kann een zéien, wann ee gesäit, dass de Centre Hospitalier Emile Mayrisch en Donneschdeg op hirem Internetsite d'Informatioun verëffentlecht huet, dass ee vum 6. Januar un och ka Rendez-vousen huelen, fir samschdes a sonndes en IRM gemaach ze kréien, dat vu moies 6 bis owes 22 Auer. Deemno gëllen déi doten Auerzäiten elo vu méindes bis sonndes. Ausname ginn et awer fir Feierdeeg, do ass et weiderhin net méiglech e Rendez-vous ze kréien.

Fir sech e fräien Datum erauszesichen, kann ee ganz einfach d'Applikatioun "myCHEM" um Smartphone notzen. Ween awer net sou fit mat den Appen ass, oder weiderhi léiwer via Telefon e Rendez-vous mécht, fir dee gëllt d'Telefonsnummer +352 5711-79300. Hei riskéiert een eventuell an der Waardeschläif ze landen, deemno wéi vill grad lass ass, esou d'Informatioun op chem.lu.