Am Laf vum Freideg den Owend huet de CGDIS an dräi Accidenter missen intervenéieren, bei deene jee eng Persoun blesséiert gouf.

Déi éischt Kéier gerabbelt huet et géint 18.15 Auer op der A1 a Richtung Lëtzebuerg, tëscht dem Tunnel Cents an der Sortie Kierchbierg. Direkt e puer Autoen hate sech hei ze pake krut. Eng Persoun gouf blesséiert an et war eng Ambulanz aus der Stad op der Plaz.

Op der N13 tëscht Garnech an de Wandhaff ass ëm kuerz virun 21 Auer een Auto accidentéiert. Och hei gouf et ee blesséierten. Ëm kuerz viru Mëtternuecht gouf dann zu Rodange an der Rue Joseph Phillipart nach ee Motorradschauffer an engem Accident blesséiert. E Samu vun Esch an eng Ambulanz vu Péiteng waren op der Plaz.