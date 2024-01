​No 44 Deeg maachen d'Chrëschtmäert an der Stad um Samschdeg zou. Datt d'Mäert esou laang bis an de Januar eran ophunn, ass exzeptionell.

Vun 24 November u waren se elo op, just op Chrëschtdag, de 25. Dezember war een Dag Paus. No Silvester wieren d'Geschäfter méi lues gelaf, soe Forainen , ma nawell wär ee ganz zefridden. Si hu sech scho méi laang duerfir agesat, datt d'Mäert méi laang kënnen ophunn, seet de Steve Clement, Vizepresident vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Forainen.

Net jiddwereen ass am Januar nach a Chrëschtdagsstëmmung, seet de Stater Schäffe Patrick Goldschmidt. Hie freet sech, ob nom 25. an Zukunft net missten e puer Ännerunge gemaach ginn. Dat am Januar nach Chrëschtdagsmusek op de Mäert leeft, wär schonn e bëssi komesch. Wat elo d'Dauer ugeet, wéilt een zesumme mat de Foraine kucken, wéi et an Zukunft weidergeet.