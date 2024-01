Zënter der Reform vun der Monarchie, muss de groussherzoglechen Haff neierdéngs Rechenschaft ginn iwwert d'Manéier wéi een do déi staatlech Gelder ausgëtt.

Dobäi weist sech, dass d'Rees-Käschte nawell zolidd sinn, net zulescht, well de Staatschef och ouni offizielle Grond dacks am Ausland ass.

Fraisen um Haff - Reportage Jean-Marc Sturm

Esou fänkt een Artikel op der Online-Plattform Reporter.lu un. Et geet nawell ëm eng gepeffert Rechnung. Reporter.lu zitéiert aus engem Rapport, deen der Online-Plattform virläit. Et geet ëm eng ganz Rei konkreet Fäll.

Éischt Beispill: D'Iwwerschwemmungen am Juli 2021 zu Veianen. D'Inneministesch Taina Bofferding an de Grand-Duc maache sech op der Plaz ee Bild. Um Site vum Haff steet, de Grand-Duc gëtt de Leit Trouscht an Ënnerstëtzung. De Staatschef, esou Reporter.lu, wier dofir awer net 30 Kilometer vum Schlass vu Bierg komm, mä extra aus der Summerresidenz vu Cabasson an der Provence. Käschtepunkt fir den Charter-Flug: 8.400 Euro.

Dat ass awer eng ganz kleng Zomm am Verglach mat aneren Depensen. 2021 hat d'Maison du Grand-Duc lafend Fraisen an Héicht vu bal 19 Milliounen Euro. D'Joer drop waren et 3 Milliounen Euro manner. De Gros war fir Personalkäschten.

Fraisen fir Reesen an Openthalt am Ausland louchen 2021 bei eppes iwwer 133.000 Euro. D'Joer drop war et 4 mol méi, mat 540.000 Euro.

Eng Rees hat et a sech: 117.000 Euro huet eleng een Deplacement 2022 kascht fir d'Begriefnes vum President vun den arabeschen Emiraten zu Abu Dhabi. De Grand-Duc war mam Charter-Jet fir eng Nuecht dohin an zréck, wéi gesot fir 117.000 Euro.

Normalerweis muss et eng ëffentlech Ausschreiwung mat op mannst 3 Offeren ginn fir staatlech Depensen iwwer 60.000 Euro. Dëse Fall war eng Exceptioun, esou den Hofmarschall. Op Nofro krut Reporter.lu vum Haff präziséiert, dass een nëmmen an Ausnamefäll op privat Vollen zréck géif gräifen.

Ganz dacks reest d'groussherzoglech Famill och net mat engem gecharterte Privatjet, mä hëlt regulär Flich an der éischter Klass mat VIP-Service fir 3.000 bis 5.000 Euro pro Rees.

Opfalend ass d'Rees fir d'Begriefnes vun der englesch Kinnigin Elisabeth déi zweet am September 2022. Nieft der Rees waren et Käschten am Luxus-Hotel Carlton an Héicht vun iwwer 17.000 Euro. Et goung ëm 7 Luxus-Zëmmer an eng Suite. Mat derbäi waren dem Grand-Duc säin "Aide de Camp", zwou Persounen fir d'Sécherheet an 3 Salariéeë vum Haff.

D'Suite huet fir eng Iwwernuechtung 4.100 Euro kascht, de Chauffeur-Déngscht méi wéi 7.000 Euro fir zwee Deeg. Bei der Kréinung vum King Charles hat een just d'Hallschent u Fraisen.

D'Online-Plattform wërft am Artikel och d'Fro op, wéi et ëm d'CO2-Empreinte vum Haff steet, well déi meescht Auslandsreesen mam Fliger sinn. Beispill de Linne-Fluch op d'Weltklima-Konferenz zu Dubai. Deen Ticket huet ronn 5.200 Euro kascht.

D'ierfgroussherzoglech Koppel, esou Reporter.lu, fält bei den Depensen iwweregens net weider op.