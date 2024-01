Bei der Neijoerschreceptioun an der Chamber huet de Chamberpresident Claude Wiseler an d’Vergaangenheet an an d’Zukunft gekuckt.

Zu Lëtzebuerg wier d’Bild net ëmmer ganz roseg, huet de Chamberpresident Claude Wisler a sengem Discours festgestallt, an drop verwisen, dass 52 Prozent vun de Leit hei am Land géingen der Politik mësstrauen. 40 Prozent vun der Populatioun wieren awer, enger Statistik vu Polindex no, u Politik interesséiert.

"Dofir ass et fir mech eng Fliicht als Parlamentarier, fir ze kucken d’Vertrauen an d’Demokratie erëmzegewannen. Sech fir d’Demokratie a Rechtsstaatlechkeet anzesëtzen, ze kämpfen an ze iwwerzeegen", sou de Claude Wiseler.

Fir d’éischt missten d’Leit an der Chamber mat hirem eegene Behuelen, hirem Asaz an hirer Aarbecht iwwerzeegen. Et wier wichteg, dass séchergestallt géing ginn, dass an der Chamber déi wesentlech politesch Diskussioune gefouert ginn an di Deputéiert déi bescht Moyene kréien, fir sech ze preparéieren. Ma fir d’Vertrauen zeréckzegewannen, wier et och wichteg, dass eng Diskussioun iwwert d’Riedenzäit an Inhalter gefouert géing ginn, sou de Chamberpresident.

2023 wier d’Joer vun de Versprieche gewiescht. 2024 wier dat, wou ee muss ëmsetzen, wat ee gesot huet, huet de Claude Wiseler betount. Zejoert wier mat den zwou Walen en interessant a komplizéiert Joer fir d’Politiker gewiescht. Et wier zu ville Weichestellungen an Ännerunge komm.

De Generalsekretär vun der Chamber, de Laurent Scheeck huet dann och op d’Joer 2023 zréckgekuckt. De Fuedem a sengem Discours war d’Stabilitéit. Wat kee Stëllstand géing bedeiten an "net mat de Kapp an de Sand stiechen" gläichzesetze wier. Mee géing Agilitéit, Anticipatioun, Kooperatioun, Vertrauen an och Ännerunge froen.

Et wier zu enger Rei administrative Reorganisatiounen an der Chamber komm, zum Beispill an der Kommunikatioun, der Logistik an der Kooperatioun tëscht de Mataarbechter. 162 Mataarbechter zielt d’Chamber, dat an 17 Zerwisser.

"Kredibilitéit krut d’Chamber duerch méi Transparenz a besser Deontologiesreegelen", stellt de Laurent Scheeck fest.