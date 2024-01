Tëscht e Freideg 11.30 Auer an e Méindeg 8.30 Auer goufen um CR105 tëscht Reckeng an dem Hunnebuer 6 Beem nieft der Strooss ofgeschnidden.

D'Police sicht an deem Kontext no Zeien. Alleguer d'Informatioune si fir de Kommissariat vu Miersch. Dat iwwert d'Telefonsnummer 244 90 1000 oder via Mail.

© Police