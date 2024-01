D'Stater Gemeng hat e Méindeg op hiren Neijoerschpatt an den de Groussen Theater invitéiert.

Genee 4.435 Mataarbechter schaffen aktuell fir d'Stater Gemeng. D'Stad wiisst, sot d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer an hirer Ried. 134.853 Awunner zielt se mëttlerweil

Vun den insgesamt 27 Membere sinn der 12 bei de leschte Walen nei an de Stater Gemengerot gewielt ginn. D'Vertrieder vun der Oppositioun soen, datt de Logement an de Klimaschutz zu den Top-Prioritéiten 2024 ziele mussen. Där Meenung ass och den 1. Schäffe Maurice Bauer. D'Gemeng hätt sech an dësen 2 Dossiere vill virgeholl fir déi nächst Joren, esou den CSV Politiker.