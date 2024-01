Um 9. Dag vum Joer hu mer elo schonn, theoretesch gesinn, all dat Uebst verbraucht, wat hei am Land selwer produzéiert gëtt.

Dat gëtt de Lëtzebuerger Landes-Uebstbauveräin en Dënschdeg de Moien an engem Schreiwes ze bedenken.

Et kéint een iwwerspëtzt gesot, vum "Luxembourgish Fruit Overshoot Day" schwätzen.

De Selbst-Versuergungs-Koeffizent mat eegenem Uebst léich hei am Land nämlech grad emol bei 2%. De ganze Rescht gëtt importéiert.

D'Politik hätt et jorelaang, trotz ville Versprieche verpasst, fir deen néidege Kader ze schafen, fir den Uebstbau besser ze promouvéieren. Et wënscht ee sech endlech méi Signaler, fir dem Secteur d'Gefill ze ginn, dass d'Produktioun erwënscht ass.