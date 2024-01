Am Garer Quartier an der Stad war d'Police e Méindegowend an an der Nuecht op en Dënschdeg am Asaz.

An der Rue Joseph Junk waren der Police e Méindegowend zwou Persounen opgefall, déi wuel mat Droge gedealt hunn. Eng vu béide wollt sech beim Ubléck vun de Beamten duerch d'Bascht maachen, konnt awer gestoppt a kontrolléiert ginn, woubäi 8 Droge-Plombe fonnt goufen. De Mann koum op Uerder vum Parquet virun den Untersuchungsriichter. Och am Garer Quartier, op der Héicht vun der Rue de Strasbourg hat d'Police an der Nuecht op en Dënschdeg en alkoholiséierte Chauffer gestoppt. En Alkoholtest hat hie refuséier a sech de Beamte géigeniwwer aggressiv verhalen, sou datt hien an enger Ausniichterungszell ënnerbruecht gouf.