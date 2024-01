Plazeweis bis Minus 10 Grad goufen an der Nuecht op en Dënschdeg gemooss. Gefillten Temperatur ëm d’Stad war am Virmëtteg nach Minus 13 Grad.

Et ass Wanter, et ass kal. Natierlech ass dat net exzeptionell fir d’Joreszäit. Am Moment ass et e relativ stabilt Héichdrockgebitt, mat Zentrum e bëssi méi nërdlech vun de britteschen Inselen, wat sech a Richtung Osteuropa ausdeent, erkläert de Klimatolog vu Meteolux Luca Mathias d’Situatioun. Dowéinst kéim de Wand aus dem Osten. Dobäi géinge kal Loftmassen aus Nord- Osteuropa ugezaapt, an an eis Richtung transportéiert ginn.

Ostwand suergt fir Keelt / Diana Hoffmann

De Polarwirbel, vun deem den Ament dacks riets géing goen, géing hei keng Roll spillen. Bei de kale Loftmassen ëm dës Zäit géing et sech meeschtens ëm de kontinentalen Ostwand handelen, deen awer an de leschten 30 bis 40 Joer an der Moyenne manner dacks bei eis géing blosen:

"De Grond dofir ass eng natierlech Variabilitéit an eise Wiedersystemer. Wann ee lo iwwert d'Moyenne kuckt, ginn d’Loftmassen duerch de Klimawandel an eise Géigenden ëmmer méi waarm", sou de Luca Mathias. Dass Extrem Keelt kann optrieden, géing doduerch manner warscheinlech ginn.

Dass d’Temperaturen nuets esou staark erofginn, huet dann och domat ze dinn, dass den Himmel kloer ass. Fräien Himmel bedeit zwar natierlech Sonn, mee am Wanter och richteg kal Temperaturen. A wéi kal een et da wierklech empfënnt huet mam sougenannte Windchill, also mam Wand, ze dinn.

Och déi nächst Deeg wäert et kal bleiwen. An et ass mat moderatem Frascht ze rechnen. Daagsiwwer wäerten d’Temperaturen, wuel plazeweis liicht an de positive Beräich klammen.