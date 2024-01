D'Dateschutzkommissioun wëll Whistleblower eng Méiglechkeet bidden, fir Informatioune sécher matzedeelen.

Dofir lancéiert d'CNPD de sougenannte "canal de signalement externe". Iwwert dëse kënne potentiell Verstéiss géint den Dateschutz confidentiel an op Wonsch souguer anonym gemellt ginn.

D'Informatioune géinge seriö geholl ginn a kréichen eng adequat Suite, heescht et an engem Schreiwes.

Weider Informatioune gëtt et um Internetsite vun der Dateschutzkommissioun.