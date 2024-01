Et ass en Trend, dee riskéiert geféierlech Konsequenzen ze hunn. Eng Sprëtz, déi dobäi hëlleft ofzehuelen huet enorme Succès.

Dat och well Hollywood-Stars et virmaachen. U sech ass dës Sprëtz awer e Medikament, dat entwéckelt gouf fir Diabetiker. Den Hype ëm dës Sprëtz suergt ewell och bei Dokteren, Apdikter a Patienten hei am Land fir Probleemer.

Penurie Ozempic - Reportage Maxime Gillen

D'Medikament Ozempic, dat Patiente mat Diabetes Typ II verschriwwe kréien, ass kaum nach an der Apdikt ze kréien. D'Demande ass einfach ze grouss. Dat an der Haaptsaach, well et och ka bei zolittem Iwwergewiicht verschriwwe ginn.

Am Hierscht zejoert huet d‘Santé d‘Doktere scho per Circulaire ugehalen, nëmmen deene Leit Ozempic ze verschreiwen, déi dat wéinst hirem Diabetes brauchen. An Tëscht ass d‘Penurie awer esou akut, dass een d‘Dokteren elo – op d‘mannst eng Zäit laang – per Gesetz wëll dozou forcéieren, wéi den Direkter vun der Santé, Jean-Claude Schmit erkläert.

„Jo, d'Penurie gëtt méi grouss. D'europäesch Medikamentenagence huet eis och an de leschten Deeg informéiert, dass se domat rechnen, dass de Problem méi schlëmm géif ginn an deenen nächste Méint nach. An duerfir ass déi Entscheedung getraff ginn, och well aner Länner dat entretemps gemaach hunn. D'Belsch huet zum Beispill och een Arrêté geholl fir déi Indikatioun ze limitéieren.“

Dës Penurie ka fir Diabetiker penibel Konsequenzen hunn, well eng Ëmstellung op en anert Medikament guer net esou evident ass.

„Also d'Problem ass, wann en Diabetiker gutt agestallt ass mat engem Traitement, ass et ëmmer schwéier, op een anert Traitement ëmzestellen. Et ass ëmmer komplizéiert. Do kënnt een an eng Phas normalerweis, wou d'Zockerwäerter net méi gutt sinn, wou een e bësse muss mat der Dosis spillen an esou weider. Duerfir ass et extreem schued, wann een elo misst Leit ëmstellen op een anert Traitement.“

Mat Ozempic geet de Bluttzockerspigel erof. Doduerch huet een dann och manner Honger. De Wierkstoff Semaglutid muss reegelméisseg geholl ginn, fir dass e wierkt. Deemno geet d‘Medikament eleng net duer fir laangfristeg ofzehuelen, wéi de Jean-Claude Schmit betount.

„Also dat Medikament hëlleft, wann een zur gläicher Zäit aner Efforte mécht, säi Regime alimentaire ëmstellt, physesch Aktivitéite mécht, déi klassesch Saachen, déi een ebe mécht géint d'Obesitéit. Wann een elo d'Medikament eleng hëlt a schlecht an ze vill dobäi ass, zur gläicher Zäit respektiv absolutt keng kierperlech Aktivitéit huet, dann hëlleft dat och net. An och à long terme kann dat net hëllefen.“

An Tëscht ass e Medikament mam selwechte Wierkstoff an Europa zougelooss, dat extra fir den Traitement vun Iwwergewiicht entwéckelt gouf. Derbäi kënnt, dass méi wéi eng Firma dorun un esou Produite schafft. De Jean-Claude Schmit hofft, dass d‘Penurie fir Diabetiker domat an e puer Méint scho geléist ass.