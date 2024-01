Silvester 2013 war déi leschte Kéier wou an enger Diskothéik am Grand-Duché konnt banne gefëmmt ginn.

Zënter dem 1. Januar 2014 sti keng Äschebecher méi an de Baren, Caféen an Diskoen hei am Land. E Gesetz, wat Mataarbechter a Clientë virum Passivfëmme soll schützen.

Am Tubaksdamp si 6.000 chemesch Substanzen enthalen, vun deene méi wéi 60 kriibserreegend agestuuft ginn. D'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) mellt, dass all Joer 8 Millioune Leit weltwäit un de Suitte vum Zigarettekonsum stierwen, dovunner 1,3 Millioune Leit duerch Passivfëmmen.

Etuden, déi beleeën, wat dëst Fëmmverbuet eiser Gesellschaft an de leschten 10 Joer fir gesondheetlech Virdeeler bruecht huet, seet d'Lucienne Thommes, Direktesch vun der Fondation Cancer. Et ginn allerdéngs Etuden iwwert den Impakt vum Passivfëmmen op Kanner. Hei ass bewisen dass Puppelcher, déi kengem Zigarettendamp ausgesat sinn, e méi klenge Risk hunn u "plëtzlechem Kindstod" ze stierwen a manner dacks Asthma, Allergien an Otitten entwéckelen.

Aktuell fëmmen 28% vun de Lëtzebuerger Residenten. Dat ass bei der ILRES Etude 2022 erauskomm. An der Alterskategorie vun den 18-34 Joer ale gi 37% vun de Befroten un ze fëmmen.

D'Fëmmverbuet a Caféen, Baren an Diskoen hätt net mat sech bruecht, dass manner gefëmmt gëtt, seet d'Lucienne Thommes. An der Tubaks-Preventioun géife vill verschidde Facteuren zesummespillen. Wärend der Pandemie hätte manner Preventiounscampagnë kéinte gemaach ginn. E wichtege Facteur an der Preventioun wier de Präis vum Pak Zigaretten. Lëtzebuerg huet ee vun den niddregste Präisser an Europa. Aktuell kascht hei am Grand-Duché e Pak ëm déi 5,50 Euro. A Frankräich sinn et zënter dësem Joer 12,50 Euro an a verschiddene Länner an Nord-Europa 13-14 Euro.

Mir hu bei der Gesondheetsministesch Martine Deprez nogefrot, ob den Zigarettepräis an Zukunft wäert änneren: "Am Koalitiounsaccord steet dozou keng Ausso. De Präis fixéiert och net de Minister vun der Santé oder der Sécurité Sociale, dat ass dann ëmmer eng Diskussioun, déi op Regierungsniveau muss stattfannen an do kann ech elo net virgräifen."

50% vun de Lëtzebuerger Residenten, déi fëmmen, ginn un, dass se wéilten domadder ophalen.

D'WHO estiméiert, dass ouni d'Gesetzer ronderëm den Zigaretteverkaf an Tubakskonsum, et circa 300 Millioune méi Fëmmerten op der Welt géife ginn.